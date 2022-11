Erika Buenfil se encuentra celebrando sus 59 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices con mayor popularidad en la televisión mexicana, gracias a su carisma y trabajo en redes sociales se ha colocado como la ‘Reina de TikTok’.

La actriz ahora es una de las ‘influencers’ con mayor popularidad y en las distintas plataformas digitales ha logrado tener millones de seguidores, gracias a la creatividad que tiene a la hora de hacer maestría.

Este 23 de noviembre Buenfil se encuentra de manteles largos al celebrar un año más de vida y fue por medio de redes sociales que compartió una serie de fotografías donde aparecía con un traje negro de transparencia.

Erika Buenfil aprovechó para dejar un mensaje en el que se mostró muy agradecida por todo el apoyo y cariño incondicional que le han brindado todos sus seres queridos en estos años.



Cumplir años, cumplir sueños celebrar la vida. Gracias gracias gracias por tanto a todos , a mis fans, a mis amigos, a mi familia, a mi hijo, y a la vida. Los amo” se puede leer en la publicación.

Además Nico, hijo de la actriz compartió una emotiva imagen donde aparece a lado de su madre cuando era un niño y le hizo saber lo mucho que la ama y le deseo un inolvidable cumpleaños.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones: “feliz cumpleaños mamá”, “te amamos tanto Buenfil”, “feliz cumpleaños Diva adorada”, “feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga siempre”, “te amaré esta vida y la siguiente”, son algunos de los que se pueden leer.

Erika Buenfil reveló que Ernesto Zedillo Jr. casi no ve a Nicolas

Buenfil reveló que Ernesto Zedillo Jr. conoció a Nicolás, la actriz confesó que desde aquella ocasión la situación entre padre e hijo no ha cambiado mucho. En entrevista para el programa Hoy, la intérprete manifestó que está tranquila luego de que su hijo y Zedillo Jr. sostuvieron su primer encuentro.



"Más bien no se los había contado a ustedes, pero ya estaba yo liberada. Nicolás ya es un joven de 17 años, yo lo trabajé durante todo el tiempo, y la verdad no tuve problema, fue un niño bastante comprensivo” comentó.