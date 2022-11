Así reaccionó Erika Buenfil a la posibilidad de que su hijo pase Navidad con su padre

Ciudad de México.- Recientemente Erika Buenfil se ha mostrado abierta respecto a la relación de su hijo Nicolás con su padre Ernesto Zedillo Jr. a pesar de que muchos años se mantuvo hermética sobre esta parte de su vida.

Después de que trascendiera que su hijo ya conoció y habló con su padre, en las últimas semanas ha surgido el chisme sobre que el joven podría pasar navidad con el hombre que le dio la vida.

En su reciente encuentro con los medios, la actriz fue cuestionada por dicha posibilidad, a lo que Buenfil respondió: “Ah… no… no, la va a pasar conmigo”.

¿Consideran posibilidad?

Las preguntas sobre el tema continuaban, por lo que al escuchar que ya se había planteado esta posibilidad entre padre e hijo, Erika replicó:

“No, no es cierto, eso es mentira, nunca se planteó nada, Nicolás siempre pasó y ha pasado la Navidad conmigo, en este momento no se planeó nada, no inventen cosas que no son”.

Visiblemente incómoda por los cuestionamientos, Buenfil también aclaró que hasta el momento Nicolás no le ha pedido pasar esta fecha tan especial con su padre.

Fuera del espectáculo

“No… estamos a todo dar. Cuando se tengan que ver se verán, y cuando no, no. No pasa nada, es un tema que ya está muy masticado y platicado corazón”, aclaró.

Finalmente, ante el comentario sobre que muchas personas del medio artístico conviven con las actuales parejas de sus ex por el bien de los hijos que procrearon en común, la actriz solo dijo: “Sí, pero el papá de Nicolás no es del espectáculo”.