Erika Buenfil denuncia a joven que la insulta en redes sociales

CIUDAD DE MEXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices con más reconocimiento en la televisión mexicana, gracias a su carisma se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

Desde hace un par de años que la actriz decidió abrirse camino en redes sociales y actualmente la han nombrad como “La Reina de TikTok”con má de 14 millones de seguidores en la plataforma.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Twitter la actriz reveló que se encontraba “preocupada” debido al ‘hate’ que una usuaria ha estado externando en una cuenta de dicha plataforma.

A pesar de que Buenfil tiene millones de seguidores en redes sociales, en esta ocasión hay una ‘hater’ que desconoce porque se ha dedicado a molestarla incluso hacer una cuenta que se dedica a eso

Porfa èsta joven me insulta todo el tiempo ya no se que hacer pic.twitter.com/FdyjYmjUZm — Erika Buenfil. (@ebuenfil) October 20, 2022

Porfa esta joven me insulta todo el tiempo, ya no se que hacer” escribió la actriz.

La actriz compartió un ‘screenshot’ de la cuenta de una joven que incluso tiene hasta una fotografía de Erika Buenfil donde la llama “perra”, hasta ahora se desconocen los motivos.

Por supuesto us fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo en la publicación: “tiene muchas cuentas”, “mucha gente tóxica, bloquear y reportar no sirve de nada”, “quería tú eres única, sigue brillando”, son algunos de los que se pueden leer.

Erika Buenfil habla de la posibilidad de que su hijo sea independiente

Hace unas semanas de que la actriz de telenovelas confirmó públicamente que su hijo Nicolas ya había conocido a su padre, la actriz se sinceró sobre si se encuentra preparada para dejarlo ir del seno familiar.

"No, no tiene 18, todavía es ‘estudihambre’ y entonces no creo que pueda solventarse su departamento”, dijo Buenfil a la prensa en tono de broma refiriéndose a que su unigénito todavía no es autosuficiente.