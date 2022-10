Discriminan a Erika Buenfil por ser madre soltera

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil habló sobre lo que fue convertirse en madre soltera hace casi 20 años, ya que en esta época no era bien visto el tener un hijo fuera del matrimonio.

En la entrevista que sostuvo en ¡Siéntese quien pueda!, la artista fue cuestionada por la llegada de su hijo Nicolás y el nulo apoyo que tuvo de Ernesto Zedillo Jr. para mantenerlo.

Tras las interrogantes sobre si su relación con Zedillo fue importante, Buenfil comentó: '''Fue un romance que realmente empezaba de alguna manera, pero hasta ahí''.

¿Fue una doble carga?

Respecto a sobre si consideró que fue una doble carga el convertira en madre soltera, Erika respondió:

Pues sí, porque había muchos ojos encima de mí, miradas, y había ideas, y había chismes… la gente se preguntaba y se contestaba… seguramente fui el chisme de muchas mesas y de muchas sobremesas: ‘Ya saben que Erika Buenfil está embarazada’”

Posteriormente, la protagonista de telenovelas confesó las situaciones complicadas que vivió tras su maternidad. “Como si fuera pecado, pagué mi pecado, llegué a restaurantes de los que me sacaron o me ponían en una mesa donde no me vieran, porque ¡qué vergüenza!”.

Sin embargo, Erika recalcó que no se arrepiente de su decisión de ser mamá. “Pero nunca se compensó cuando yo iba con mi hijo en el carrito sentado en un supermercado y nunca me importó lo que la gente dijera de mí… yo venía de una familia muy tradicional, de hecho siguen siendo muy tradicionales, el matrimonio como marca o como es, ¿quién sabe qué es cómo es?, nadie sabe qué es lo que como es, o sea, no hay una regla, las cosas han cambiado, y a lo mejor lo único que hice fue como adelantarme a los tiempos”.

Finalmente, sobre si ya perdonó a Zedillo Jr. por lo que le hizo, la intérprete mexicana aseguró: “A mí me dolió el hecho como de la impotencia, como de ¿ahora qué hago?, te preguntas mil veces, pero yo agarré el toro por los cuernos, va a sonar un poco loco, pero ha sido el mejor regalo de un novio, no hay joya, no hay coche ni nada que se compare con la alegría de haber tenido a ese hijo tan hermoso, y aparte así tenía que ser”.