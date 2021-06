"Entrevista con el vampiro", película de 1994, será adaptada a serie

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente se ha confirmado que la película de 1994 “Entrevista con el vampiro” será llevada a la pantalla chica en 2022, luego de que la productora AMC adquiriera los derechos de la serie literaria “The Vampire Chronicles” y “The Lives of the Mayfair Witches” de Anne Rice el año pasado.



La nueva serie contará con ocho episodios de una hora cada uno y seguirá la misma estructura de la película donde se contará el pasado y los viajes de Louis, por lo que se confirmó que la filmación será llevada a cabo en Francia y Nuevo Orleans a finales de este año.

Anne Rice y su hijo serán los productores ejecutivos del remake de “Entrevista con el vampiro”, pero no tendrán relación alguna con la creación del guion de la serie.



El productor de Breaking Bad será el encargado de la serie



Por su parte, Mark Johnson, productor de series como “Breaking Bad”, será el encargado de todos los proyectos que se hagan con la obra de Rice.



El desafío de adaptar para la televisión el trabajo innovador e inmensamente convincente de Anne Rice es a la vez intimidante y estimulante. Habiendo producido previamente películas a partir de obras tan singulares, reconozco tanto la responsabilidad como la obligación que tenemos con el material”, expresó Johnson por medio de un comunicado oficial.

Aun no se tienen mayor cantidad de detalles sobre la serie, pero se espera que pronto se revele el elenco principal y la fecha de estreno.



“Entrevista con el vampiro”, de 1994, fue protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas y Christian Slater. La historia narra la vida de Louis de Pointe du Lac desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1990, su relación con Leslat de Lioncourt y su lucha por sobreponerse a su condición como vampiro. El personaje principal narra sus vivencias durante gran parte de la película a un periodista en la ciudad de San Francisco.