Enrique Iglesias le pone punto “Final” a sus discos

Tijuana BC.- Enrique Iglesias cerrará un ciclo a los discos, anunció que lanzará el “Final” este 17 de septiembre, el primero de dos álbum inéditos.

“Tendrá volumen uno y volumen dos, pero es el último. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar”, dijo en una live que tuvo con Ricky Martin y Sebastián Yatra.

El cantante español, quien arrancará gira este próximo 25 de septiembre en Las Vegas, Nevada, destacó que tiene mucho significado para él esta placa discográfica.

El título ‘Final’ tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum (...). No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años... Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum”