Enrique Guzmán se negó a emitir una opinión a favor de Verónica Castro: “no somos amigos”

Ciudad de México.- Enrique Guzmán se negó a emitir una opinión a favor de Verónica Castro tras una polémica que envuelve a la artista con un grupo de adolescentes.

Durante su encuentro con la prensa, el rockero escuchó las preguntas sobre el controversial tema y sin dudarlo declaró:

Su vida privada no la conozco, entonces, eventos de su vida privada salieron a flote en este momento, pero yo nunca la traté en ese modo, no convivimos, no somos amigos íntimos”

Recuerda polémica

Acto seguido, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” recordó una de las diferencias que sostuvo con Castro.

“Ella me acusó que yo le había agarrado la chichi y no es cierto. No, la verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado, que espero que resuelva”, manifestó.

Finalmente, don Enrique Guzmán reiteró que su hija Alejandra ya se encuentra mucho mejor después de haberse dislocado la cadera en pleno escenario.