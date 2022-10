Enrique Guzmán se niega a reconciliarse con Frida Sofía

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán se ha mantenido firme en su decisión de no saber más de su nieta Frida Sofía, quien lo denunció por haberla tocado cuando era niña.

Aunque en este momento la situación legal con su nieta parece estar tranquila, aunque el artista de 79 años remarcó que por ahora prefiere estar alejado de ella.

Mira, las mentiras caen solas, y la única desgracia es que estamos emparentados. Si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción. Le hubiera respondido de una forma fuerte, pero es familiar. Es mi nieta”

Explicó el artista en entrevista para el diario Reforma.

Al respecto de la acusación que hizo en su contra la joven en abril del 2021 en el programa De Primera Mano, don Enrique comentó: “Y lo demás, pues dejarlo fluir. El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas... Esto es una tontería y una mentira”.

Resentido tras señalamientos

Acto seguido, el intérprete de “Payasito” confesó que su nieta lo hizo sentir pésimo tras sus señalamientos. “Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal. En un principio me sentí muy mal. Después me dio coraje, después pensé que lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida demuestra todo lo contrario de lo que ella mencionó con su denuncia”

A pesar de que en su momento el padre de Alejandra Guzmán demandó a Frida, pero luego desistió, ahora el cantante confesó que no desea tener algún encuentro con su nieta, ni siguiera antes de morir. “No. Definitivamente, no”, dijo al respecto.

Por otra parte, Enrique Guzmán se dijo tranquilo con relación a la salud de Alejandra, quien se dislocó la cadera durante su presentación en el Centro Kennedy, en Washington.

“Está perfectamente bien, está increíble. Me mandó un video echándose un clavado en la alberca de su casa. Ella tiene trasplantadas las dos caderas, y por hacer un paso de estos maravillosos que inventa en el escenario, se le zafó el fémur, pero se lo reposicionaron y al día siguiente vino a México; está en perfecto estado, ahí anda, jalando”, explicó sobre el incidente de la rockera.