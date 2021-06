"Enola Holmes" la película protagonizada por Millie Bobby Brown que recibió fuerte demanda

ESTADOS UNIDOS.- Millie Bobby Brown logró enamorar a todos aquellos que vieron la serie “Stranger Things”, donde mostró su increíble habilidad de actuación y logró llamar la atención del público. A partir de esto comenzó a obtener distintas propuestas de producciones, siendo una de ellas la reciente y famosa película “Enola Holmes” (2020) publicada en la plataforma de Netflix. Si aún no has visto la película, aquí te contamos de qué va.

La película se sitúa en el universo policíaco del icónico detective Sherlock Holmes, solo que esta vez la historia es distinta a la que se conoce, ahora presentan al personaje de Enola con el papel principal, mientras que su hermano mayor Sherlock (Henry Cavill) es el personaje secundario del film.

En esta ocasión el detective es quien ayudará a su hermana a convertirse en una gran investigadora como él, aunque Enola trata constantemente de demostrar que ella también tiene los dones policíacos. ¿Su misión? Encontrar el paradero de su madre una vez que descubre que ésta se encuentra desaparecida, por lo que se embarcará a Londres en una aventura llena de otros misterios y problemas ajenos. La historia está basada en la serie de libros “Las aventuras de Enola Holmes” escrita por Nancy Springer.

¿Por qué Netfix recibió una demanda con la película?

Mientras el éxito del film seguía creciendo y encantando a los usuarios de la plataforma de streaming, las buenas noticias se frenaron tras recibir una fuerte demanda por parte de The Conan Doyle, encargados del legado del escritor Sir Arthur Conan Doyle.

Sir Arthur es quien le dio vida al detective Sherlock Holmes, pues fue el escritor de los famosos libros de estas grandes historias.

El problema surge a raíz de que, en la película protagonizada por Henry Cavill, muestran a Sherlock con sentimientos, algo que jamás se había visto, pues el personaje es caracterizado originalmente como una persona fría y calculadora, por lo que los Derechos de Autor se ven inquebrantados.

The Conan Doyle asegura que todos los cambios deben ser consultados y autorizados, según informa The Hollywood Reporter, y al no revelar esta versión del detective, decidieron tomar medidas legales que perjudicarán en la secuela confirmada de “Enola Holmes”.

Con este problema en manos, se deberá considerar y hacer grandes modificaciones en el personaje de Cavill, mientras que por Millie Bobby podría desfavorecer la producción de la secuela siendo que la primera película le dejó grandes ganancias de más de 6 millones de dólares.