Pati Chapoy y Pedro Sola humillan a Daniel Bisogno en vivo por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Bisogno hizo polémicas declaraciones en el programa de Ventaneando, donde tocó el tema de las salidas del clóset de los famosos.

"Yo admiro que (el vocalista de Grupo Firme, Johny Caz) salga del clóset, y tenga la necesidad de decirlo... para mi punto de vista creo que es algo que tendría que sobrar, nadie tiene por qué salir a decir: "saben qué, soy heterosexual, o saben qué soy homosexual", comentó el conductor.

Ante esto, Pedro Sola refutó y dijo que él no está de acuerdo con el pensamiento que tiene Daniel Bisogno al respecto.

"Es didáctico, mira... son personas famosas y son personas públicas y, de repente, un señor que tiene un hijo y de repente ve que este muchacho que es cantante famoso, exitoso y es feliz así... como que puede ver de otra forma lo que está ocurriendo", dijo Pedrito.

Todos los integrantes de Ventaneando.

Por su parte, Daniel indicó que lo que debería de ocurrir es que "hay que enseñar que esa es una normalidad".

"Eso es lo que se busca, la igualdad, porque eso es una segregación, al final de cuentas... si lo que buscas es mostrar una relación homosexual, heterosexual, homoparental... lo que quieras... con la misma naturalidad todas, no tienes porque salir a explicar nada de nada con tu orientación", agregó Bisognó.

Pati Chapoy tampoco estuvo de acuerdo con Daniel y dijo:

"Lo que sucede es que las cosas no son así. La gran mayoría piensa muy diferente y yo creo que sí es muy atinado salir del clóset".

¿Por qué empezó la discusión en Ventaneando?

Todo comenzó porque presentaron una nota donde Johny Caz, vocalista de Grupo Firme, salió del clóset y reveló que era homosexual.

“No señores, no es actuado, soy gay”, comentó Johny Caz en un video con su hermano Eduin Caz, líder de la agrupación.

“Yo en un principio cuando entré a Grupo Firme te pregunté qué onda con el tema y tú me dijiste que, sin pedos, como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, no vi necesario que se anuncie o que se diga”, recalcó Johny a su hermano Eduin.

Hoy Johny se acepta ante el público tal y como es y eso fue lo que desató los comentarios en Ventaneando.