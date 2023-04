Emociona a Danna Paola conocer a uno de sus ídolos: Katy Perry

Ciudad de México.- Danna Paola se mostró emocionada por haber tenido la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, la cantante Katy Perry.

La mexicana convivió con la estadounidense durante un meet & greet realizado por la intérprete de “I Kissed a Girl” durante uno de sus conciertos en Las Vegas.

Danna Paola expresó su emoción y felicidad, debido a que la artista estadounidense la reconoció, además de destacar lo importante que es Katy Perry en su vida.

Danna Paola emocionada

La amo, ya lloré muchísimo… ya lloré muchísimo, fue increíble, todos somos fans en la vida y para mí es mi ídola (sic)”, expresó la también actriz a las cámaras del programa ¡Siéntese quién pueda!

Al ser cuestionada sobre su postura ahora que le tocó vivir lo que constantemente desean sus seguidores, Danna confesó: “Fue un súper, súper sueño cumplido, yo no paraba de llorar en el show, fue espectacular y yo creo que, como artista, uno también tiene que cumplir sus sueños de conocer a sus ídolos”.

Finalmente, la intérprete de Mala Fama manifestó que gracias a artistas como Perry es que idealiza en grande y no pierde la esperanza de poder hacer una residencia en Las Vegas, como recientemente lo ha hecho la cantante Adele.

“Yo decía, es que jamás me imaginé que podría llegar hasta acá, y que la vida, el universo y Dios te ponen en los lugares correctos, y claro que lo imagino, yo siempre sueño en grande, y de hecho ella me ha inspirado siempre mucho, para seguir en esto, en la industria, seguir creyendo en mí, y desde hace 15 años que sigo a Katy Perry, es como bien loco, es una sensación muy bonita también ver a tu ídolo […] y me hace seguir luchando por mi carrera”, remató.

