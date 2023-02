Danna Paola responde señalamientos por playback en sus conciertos

Ciudad de México.- Danna Paola se puso en la mira pública después de que las personas que fueron a su presentación en el Auditorio Nacional la señalaran de haber hecho playback.

Los seguidores de la cantante dijeron que su show estaba increíble, aunque aconsejaron que advirtiera que no cantaría en vivo, pues dijeron que incluso se le olvidó una canción durante el concierto, por lo que Danna respondió a sus detractores.

Amigos, se llaman voces de apoyo, playback para bailar y cantar, ahí los invito a que se echen un clavadito, todos lo hacemos, hay que cantar encima de la música”

Explicó Danna sobre los señalamientos en su contra.

Externa descontento

Previo a estas declaraciones, la intérprete de Mala fama, externó su descontento con los periodistas que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, debido a que se acercaron a ella y le impidieron caminar para salir del lugar.

“Dejar de incomodar también a nosotros como artistas y tratar de evitar este chacaleo, la vida no es un chisme y hay que respetar también a los seres humanos que somos artistas, como nos gusta a nosotros respetarlos a ustedes y darles el tiempo, la entrevista con las preguntas correctas, es lo que siempre voy a decir, yo la verdad es que soy una persona que aunque me da mucha ansiedad esta situación, lo hago con todo el gusto porque al final también yo estoy trabajando y todo mundo está haciendo su trabajo”, manifestó.

Y precisamente hablando de la ansiedad, Danna confesó: “justo hablo de este tema porque el año pasado fue bien complicado para mí, y hoy he evolucionado mucho, dejé de cantar el triste porque me ponía muy triste, hasta mi terapeuta me dijo ‘ya, ya no estás triste’ y yo ‘no, ya no, ya estoy más contenta con lo que estoy haciendo, más conectada y sanando’”.