Adele “prende fuego a la lluvia” en su primer concierto en Las Vegas

LAS VEGAS.- La cantante británica Adele siempre ha expresado lo difícil que es para ella realizar giras por todo el mundo, pues resulta bastante agotador y ahora que es madre, es incluso más demandante. En este sentido, la mejor solución para promocionar su último álbum de estudio, 30, fue crear una residencia en Las Vegas. Dicha estrategia ha sido empleada por múltiples celebridades como Britney Spears, con “Piece of Me”; Lady Gaga, con “Enigma”, y más recientemente “Play” de Katy Perry.

“Weekends with Adele” es un espectáculo mucho más íntimo que depende más de la voz de Adele que de lo que está sucediendo alrededor de ella, pues la gran mayoría de sus éxitos son grandes baladas con un tempo suave y una producción minimalista, sin embargo, la intérprete de “I Drink Wine” ha sorprendido al público más de una vez con todos los recursos visuales que ha empleado en diversas de sus canciones.

La primera fecha de la residencia se llevó a cabo el pasado viernes en el Caesars Palace de Las Vegas. Adele arrancó con una suave interpretación en piano de "To Be Loved", una de las canciones más sentimentales de su más reciente proyecto, para de inmediato seguir con algunos de los platos más fuertes de todo su repertorio: "Hello", "Easy On Me", "Turning Tables", "Take It All" y su más reciente sencillo "I Drink Wine".

Adele es reconocida por sus baladas, no obstante, también posee canciones con bastante energía, por lo que dedicó toda una sección para demostrarlo. El momento que más captó la atención del público fue durante la interpretación de "Water Under The Bridge" pues la cantante británica realizó una curiosa coreografía que solo unos cuantos pudieron reconocer.

Adele fazendo a dança viral do remix de “Water Under The Bridge” com Megan Thee Stallion.pic.twitter.com/mNRfNfoafJ — Info Adele �� (@InfoAdeleBrasil) November 20, 2022

El baile es una referencia a un video que se hizo viral hace algunos meses, en el que un usuario de redes sociales editó a adele cantando dicha canción con un montaje de Megan Thee Stallion realizando la coreografía de "Body".

"Set Fire to the Rain" resultó ser una de las presentaciones más potentes de la velada, pues la cantante decidió hacer de la metafora una realidad y "prender fuego" al escenario mientras una lluvia torrencial cubría todo su alrededor. El público se volvió loco, pues fue un espectaculo abrumador en el mejor de los sentidos.

thank god for rich ppl at the front row and their iPhone 14 ������ pic.twitter.com/OZd7vT3IxZ — øphélie (@Artichaud51) November 19, 2022

Para terminar, decidió dejar tres de sus canciones más queridad hasta el final: "Someone Like You" y "Rolling in the Deep". Sin embargo, la última pista fue "Love is a Game"; una balada que retrata las dificultades para querer y dejarse querer. Al terminar la última presentación de la noche, una ráfaga de confeti desciende bajo Adele para hacerla desparece en una vorágine de colores.