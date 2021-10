Ellen Pompeo revela detalles de la pelea con Denzel Washington en pleno set

Ciudad de México.- La actriz Ellen Pompeo reveló detalles de la pelea que tuvo con Denzel Washington en el set.

El enfrentamiento ocurrió durante la grabación de un episodio de la temporada 12 de “Grey's Anatomy”, titulado “The Sound of Silence”.

La actriz confesó que las diferencias con su colega surgieron tras un acto de improvisación, momento en que Denzel, quien desempeñaba en ese momento su papel de director, le llamó la atención y ella reaccionó muy enojada.

Diferencias entre Ellen Pompeo y Denzel Washington

Durante un episodio de su podcast ‘Tell Me With Ellen Pompeo’, en donde tuvo como invitado a su compañero en la serie, Patrick Dempsey, los actores charlaron sobre la responsabilidad de dirigir escenas. Posteriormente, el artista le preguntó cómo era estar bajo las órdenes de Washington.

A pesar de que Pompeo dijo en un inicio que él era “asombroso” como director, inmediatamente después relató detalles de la diferencia que tuvieron en el set.

Ellen refirió que estaban grabando una escena para el final del episodio en el que se le pide a su personaje que escuche una disculpa de un hombre que la lastimó gravemente, pero al ser una escena emotiva, ella terminó improvisando un diálogo con uno de los actores invitados. El error de ese colega fue que, cuando grabaron la escena, él no la vio a los ojos, y eso la molestó.

Hubo gritos

Le grité y le dije: ‘Mírame cuando te disculpes. Mírame’. Y eso no estaba en el diálogo, y Denzel se volvió loco. Él estaba como de ‘soy el director. No le digas lo que tiene que hacer’. Y yo estaba como de ‘escucha, papá, este es mi programa, este es mi set. ¿A quién le estás contando? Apenas sabes dónde está el baño’. Lo respeto como actor, como director, como todo, pero…”, manifestó Pompeo.

Tras el incidente, Ellen aseguró que pudo platicar con la esposa de Denzel cuando ésta llegó al set, debido a que ella era fan de la serie y gracias a su petición Washington dirigió ‘Grey's Anatomy’.

“Le conté: ‘Me gritó hoy y no estoy bien con él, y no lo quiero ver y no he hablado con él, y no estoy hablando con él’. No superamos esto sin una pelea, pero ya sabes, esos son los actores, apasionados y feroces, y ahí es donde obtienes la magia, y ahí es donde obtienes las cosas buenas. Así que fue una experiencia increíble, realmente lo fue”, terminó su relato Pompeo.