Ellen Pompeo revela sus verdaderos motivos para permanecer en “Grey's Anatomy”

La famosa y exitosa serie "Grey's Anatomy" lleva 16 temporadas al aire y en su próxima entrega abordará la lucha del equipo médico con el coronavirus, indica AR13.

Ellen Pompeo es la actriz estadounidense que interpreta a Meredith en la serie, quien es una de las protagonistas. Pompeo sigue vigente durante todas las temporadas viendo la salida y entrada de diferentes compañeros.

A pesar del aburrimiento que puede ocasionar estar en un proyecto durante tantos años, Pompeo permanece desde el 2005 en la serie que pone al límite a un grupo de médicos.

"Personalmente, para mí es más importante tener una vida familiar sana que tener una carrera. Yo no tuve una niñez especialmente feliz, así que la idea de tener este gran marido y tres preciosos hijos es realmente lo único que necesito para sentirme completa. Por eso he decidido que prefiero ganar dinero que perseguir papeles que sean un desafío creativo para mí", declaró la actriz en un podcast de Spotify según lo que consigna Glamour.

Cabe mencionar que Pompeo es la actriz mejor pagada de la TV estadounidense ya que gana 575 mil dólares por episodio, lo que equivale a 450 millones de pesos aproximadamente.

"Nunca me ha gustado perseguir a nada ni a nadie. Y por mi experiencia, para triunfar como actriz tienes que perseguirlo. Tienes que buscar papeles, rogar que te los den (…) La verdad no me siento tan desesperada porque financieramente estoy más que mejor", agregó.

"Si hubiera empezado en ‘Grey’s Anatomy’ cuando era más joven, no sé, cuando tenía 25 años, probablemente habría abandonado la serie con 31 años, que es cuando se acababa mi contrato de seis años. Pero empecé teniendo 35 y sé que cuando cumples más de 40 las actrices lo tienen muy difícil para seguir trabajando. Por eso prefiero ver esto como la bendición que es", finalizó.

