Elizabeth Gutiérrez narra lo que vivió tras el accidente de su hijo Christopher Levy

Ciudad de México.- Elizabeth Gutiérrez habló del duro momento que vivió la familia Levy cuando su hijo Christopher sufrió un accidente que les cambió la vida en su hogar.

Recordando aquel trágico día, la actriz relató en entrevista para la revista ¡Hola! México cómo se enteró del incidente de su primogénito.

“Él se quedó a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que ya iba a por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: ‘Mami, I messed up my life (Destruí mi vida). Tengo que ir al hospital”, explicó.

Lo que sintió

Sobre lo que sintió en ese momento, Elizabeth confesó: “Mi cuerpo se derrumbó. No tuve que decirle nada a William. Con mi expresión, lo dije todo. Los 15 minutos que tardamos en ir a casa de su amigo han sido los más largos que he vivido en mi vida. ¡Ahora pienso que qué fortaleza tuvo nuestro hijo para llamarnos! Él nos marcaba y decía: ‘Mami, apúrense. Tenemos que ir al hospital”.

Conjuntamente, Gutiérrez afirmó que tanto ella como William quedaron impactados al llegar al lugar de los hechos. “Había tres ambulancias, policía… Doy gracias a Dios, porque cuando llegué, él ya estaba dentro de la ambulancia. ¡No lo vi en el piso!”.

Al respecto de cómo sufrió el accidente Christopher, la pareja de William explicó: “Él manejó un carrito de golf al que no estaba acostumbrado. Iban tres niños y era inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto. Él quería que fuera con él en la ambulancia, por el Covid no nos dejaron. Lo llevaron primero a un hospital y luego lo transportaron en helicóptero a otro”.

Recuerda con lágrimas

Con lágrimas, la artista recordó el momento en que vio el daño que sufrió su hijo. “¡Cuando le vi la pierna!... Cuando nosotros llegamos al hospital, le estaban haciendo más pruebas. Tenían miedo de que se hubiera golpeado la cabeza o roto un hueso. ¡Gracias a Dios no le ocurrió nada de esto!”.

Asimismo, la también modelo detalló cómo vivió su pareja esta situación. “William no dormía. Y yo, como madre, me moría por dentro. Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina. Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!, William como papá ha sabido hablarle para darle esa fuerza y seguridad en todo iba a estar bien. ‘Eres un campeón, dale’. Eso le ha ayudado muchísimo. Ahora que William está trabajando en Colombia, si Christopher se pone un poco down, llama a William y él le da ánimos”.

Por último, la empresaria estadounidense recalcó que este accidente también afectó mucho a su hija Kailey. “Fue traumático para ella. Son muy apegados. Kai respondió el teléfono cuando Christopher me marcó. Todo el camino iba gritando: ‘Mi Toty, mi Toty’. Sin embargo, ya vamos a salir de esto, porque él está fuerte y feliz”.