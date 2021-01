William Levy muestra "cuadritos" en Instagram

Ciudad de México.- William Levy es uno de los actores que se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma pero también a lo apuesto que resulta para cada una de sus seguidores.

Y para consentirlas el esposo de Elizabeth Gutierrez compartió una fotgrafía por medio de su cuenta de Instagram en la que aparece mostrando su marcado amboden.

El artista aprovechó esta publicación y mandó un mensaje a sus seguidores, invitándolos a cuidar su cuerpo por medio del ejercicioy una buena alimentación.

Haga ejercicio para estar en forma, NO delgado. Come para nutrir tu cuerpo y recuerda sonreír a menudo ... espera, no a menudo. Sonríe todo el tiempo de mierda LOS AMO A TODOS"escribió el actor.