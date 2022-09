Elizabeth Gutiérrez esclarece presunto desaire a Jacky Bracamontes en premiación

La actriz Elizabeth Gutiérrez reveló la verdad sobre sí se negó a saludar a Jacqueline Bracamontes en una premiación, ambas han estado en el ojo del huracán, ya que Bracamonte sostuvo un amorío con William Levy mientras protagonizaban la telenovela Sortilegio.

Tras hablar de su relación con William Levy a ocho meses de que el cubano hiciera el anuncio oficial de su separación, la actriz aclaró si es verdad el rumor sobre que evitó el contacto con Bracamontes a propósito.

"Lo que ves en las redes o lo que yo transmito eso soy, yo no soy una persona falsa. Lo único que te puedo decir es que soy como soy, yo no puedo ser falsa”, dijo respecto al incidente en entrevista con el periodista ‘Lucho’ Borrego para el programa ¡Siéntese Quien Pueda!

Polémica desde 2017

Hablando de eventos públicos, previamente Gutiérrez fue cuestionada por los motivos que le impedían asistir junto al cubano a este tipo de galas, además no compartir en las redes sociales sus momentos en familia, tal como suelen hacerlo otras parejas del medio artístico.

“Pero es que el orgullo (de pareja) no solamente se demuestra en las alfombras, no es público a veces, hay quienes se alimentan de eso, hay quienes ponen una (cara) falsa, o sea, me ha tocado últimamente una situación que yo digo ‘¡wow!’… entonces no todo lo que brilla es oro”, manifestó.

Como se recordará, Jacqueline y Elizabeth estuvieron en polémica desde 2017, cuando Bracamontes confirmó en su libro La pasarela de mi vida que había tenido un romance con William, cuando Levy y Gutiérrez estaban presuntamente separados.

De acuerdo con Jacky, la relación iba bien, pero el artista terminó con ella cuando le informó que la madre de su primogénito estaba esperando a su segundo hijo.

