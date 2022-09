Jacobo Wong es un estafador

El youtuber después de anunciar su marca de cerveza artesanal en plena sequía de Monterrey y ser señalado por una menor de edad acosándola, Jacobo Wong es expuesto por el creador de contenido Sergio AD, al haber realizar un pedido con el costo total de 1000 pesos mexicanos por un a docena de la cerveza Éxito, marca de Wong.

El día 26 de julio del 2022 Sergio AD realizo la compra y el 27 de septiembre no se ha entregado el pedido, el dinero fue cobrado a la cuenta de Sergio y hasta la fecha menciona que no ha tenido respuesta sobre la compra.

Sinceramente ni yo sé dónde están las cervezas, no sé si mis cervezas están allá en monterrey, no he recibido ni un solo correo de Casa del Éxito de la página que Jacobo Wong creo para la venta de su producto".