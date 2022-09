Andrés García declara que a la muerte hay que verla como una mujer hermosísima

Andrés García continua delicado de salud, y en las últimas semanas se han notado su deterioro, y ya ha declarado que esta llegando al fin de sus días.

Justamente en este tenor, el intérprete de Pedro Navaja ha manifestado no sentir temor porque llegue su deceso, y ahora en entrevista para el programa Hoy, realizó una comparación peculiar.

“A la muerte hay que verla como una mujer hermosísima, que son casi muy parecidas a la muerte, las mujeres hermosísimas las miras a la cara y te terminan matando, te mata su belleza, la muerte es igual, entonces mirándola a la cara ya no le es tan fácil a ella acceder a ti”, dijo el actor de 81 años.

Postrado en su cama, don Andrés reflexionó sobre el paso de los años y si le debe algo a la vida, por lo que comentó:

Yo creo que le debo mucho, porque he tenido muchísima suerte, me la he jugado muchísimas veces, en serio, no de mentiritas, en mucho tipo de cosas, y la he librado, hay veces que la he librado y pensado, ya me morí, ya debo estar del otro lado, y luego resulta que veo y digo ‘no, todavía estoy aquí’”.