¿Eleazar Gómez planea demandar a la plaza que se negó a darle un premio?

MÉXICO.- El pasado viernes 18 de marzo, Eleazar Gómez iba a recibir la Presea Luminaria en la Galería Plaza de las Estrellas, al norte de la Ciudad de México. Sin embargo, el evento fue cancelado a causa de los comentarios de los internautas quienes señalaron el antecedente de violencia del actor.

Cabe recordar que Eleazar fue detenido en 2020 a causa de una denuncia en su contra por violencia de género hacia su entonces pareja, Tefi Valenzuela. La modelo mostró los golpes en su rostro que le habría dejado el actor, quien hasta el momento permanece en libertad condicional. La modelo también reveló que el actor la mordió e intentó asfixiarla luego de que ella se negara a aceptar su propuesta de matrimonio.

El actor que hasta ahora se encuentra vinculado al proceso penal ha intentado retomar su carrera artística, pero esto le ha costado mucho trabajo a causa de sus antecedentes. Además de esto, sigue recibiendo críticas en sus redes sociales por lo que cada vez son más los proyectos que le cierran las puertas.

Fue justo a causa de estas críticas que la Presea Luminaria no le fue entregada, pues la polémica hizo eco en los organizadores del evento, quienes optaron por cancelarlo en el último momento y además pronunciarse en contra de la violencia de género. Aunque Eleazar no ha hecho declaraciones al respecto, el cantante D1 comentó que habló con él sobre esto y notó que estaba enojado con la situación.

“Yo hablé con él esta mañana, le pregunté y se hizo el molesto, como que no quería hablar del tema. Me imagino que es un tema que le molesta y que lo sigue persiguiendo”, dijo el cantante conocido por su relación con Lyn May.

¿Planea demandar?

Así mismo, comentó que aunque Eleazar cometió un error en el pasado ya fue juzgado por las autoridades y está en proceso de remediar su delito. Por esta razón aseguró que la plaza actuó de forma discriminatoria. Posteriormente, fue cuestionado sobre si el protagonista de Atrévete a soñar está pensando demandar a Galería Plaza de las Estrellas por la cancelación del evento.

“Yo digo que es discriminación, pero lo que vaya a hacer él es un tema ajeno. No sé cómo quiera solucionarlo (…) En Estados Unidos todo es con demandas porque hay bailarines, maquillistas, las cámaras (…) se pierde tiempo y dinero”, argumentó. Sin embargo, a diferencia del país vecino, en México una demanda podría no proceder por lo que lo más probable es que el actor no tome acciones legales en contra de la Plaza.