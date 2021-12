Eleazar Gómez aparece en evento público y se niega a hablar de su denuncia por violencia

MÉXICO.- En un evento de moda que se realizó en la que fuera casa de Irma Serrano en las Lomas de Chapultepec, Eleazar Gómez hizo una aparición para recibir un reconocimiento por su trayectoria artística. Cabe recordar que el joven se había dejado ver muy pocas veces luego de la denuncia en su contra por golpear a su expareja.

Desde el momento de su llegada, la prensa intentó hablar con él y cuestionarlo sobre el problema legal al que se enfrentó después de ser denunciado por su exnovia. Sin embargo, el actor no quiso hacer declaraciones y huyó de las cámaras, según reporta Ventaneando.

Con tal de evadir los cuestionamientos, Eleazar se escondió en la cocina de la casa de La Tigresa, cuya puerta fue resguardada por personal de seguridad del evento mientras decenas de medios lo esperaban afuera.

En un descuido de los reporteros, el actor logró salir por otro lado de la enorme mansión y finalmente llegó al escenario donde presentó su nuevo sencillo. Según afirmaron en el programa de espectáculos la voz del cantante no se encontraba en las mejores condiciones y la presentación no destacó. Después de esto, recibió el reconocimiento por sus años de trayectoria.

"Siempre que me subo al escenario es algo mágico para mí. Es lo que más he amado toda mi vida, es mi grande pasión, la música, la actuación y este medio que me ha dado tanto. Quiero agradecerle a mi mamá y a Dios por darme la vida, a ustedes también muchas gracias", comentó Eleazar al recibir el galardón.