Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar

Ciudad de México.- La actriz Zoraida Gómez se manifestó a favor de su hermano Eleazar Gómez, después de que surgiera que al actor no le está yendo bien en el aspecto laboral después de tener su libertado condicional por haber agredido a su ex novia Tefi Valenzuela.

Tras ser cuestionada por la prensa en un evento en la Ciudad de México sobre si le gustaría trabajar con su hermano, ella respondió:

A mí me encantaría hacer una serie con mi hermano, sería lo máximo, a mí me parece que es un gran actor y me gustaría muchísimo trabajar con él, pero ya será pues que a los productores se les prenda el foco, o los directores más bien, y nos llamen a ver si hay una posibilidad ahí”