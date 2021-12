Así fue la relación entre Irma Serano 'La Tigresa' y Poncho de Nigris

MÉXICO.- Sin duda, la supuesta realción amorosa entre La Tigresa y Poncho de Nigris dio mucho de que hablar, ya que surgieron rumores de que el ahora influencer solo estaba utilizando a la famosa actriz para aumentar su fama y para quitarle dinero.

Así mismo, surgió el rumor de que Irma Serrano y Poncho de Nigris acordaron fingir el noviazgo para promoción de ambos, además de que La Tigresa, quería poner celoso al Pato Zambrano, exparticipante de de Big Brother con quien también se dijo que la vedette sostuvo un romance.

“Fue estrategia de ella. Ella se clavó con el Pato (Zambrano), vio que funcionó muy bien con la prensa, entró el otro regiomontano, más galán, y dijo ‘De aquí soy’. Me buscó; salí de Big Brother y ella me buscó”, dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En esta entrevista Poncho también recordó la primera vez que fue a la casa de Irma, en la que había muchos miembros de la prensa, lo cual lo asustó. Después comentó que lamenta no haberse despedido de ella luego de terminar su relación con ella.

"Me hubiera gustado despedirme bien de la señora, todavía que está viva. Si me llega a ver, estoy en toda la disposición de darle un abrazo y decirle ‘Gracias y perdón’. Perdón porque estábamos chavos y nos pasábamos de lanza en el aspecto en que dábamos entrevistas y hablábamos… decía que yo era su novio, pero nunca fuimos novios, era una onda publicitaria”, aseguró.

Nunca le atrajo

De Nigris agregó que nunca quiso tener intimidad con ella ya que no sintió atracción durante el tiempo en el que fingieron el romance. Aseguró que la veía como a una abuela a pesar de que ella sí intentó establecer contacto físico.

“Una vez sí me quiso agarrar la mano, una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respeté, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, agregó.

Finalmente, sugirió que la actriz sí llegó a sentir cosas por él, pero que en fondo la situación se complicó demasiado por la presión que ejercía la prensa sobre ella. “A lo mejor ella entró en ese juego, porque la verdad es esta: ella anduvo con presidentes y gente importante, y después se agarra a dos pendejos que hacen mucha publicidad, pero a ella le afecta porque la gente ya no le toma la seriedad, la importancia que se merecía como Irma Serrano. Yo creo que por eso se desapareció; su estrategia funcionó, pero la manipularon los medios y la prensa para que hiciera todo lo que hizo”.