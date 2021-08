El terror de "Candyman" llega a los cines

Los Ángeles.- La película de terror "Candyman" aparece como el estreno más destacado del fin se semana y aspira a destronar a la comedia "Free Guy", que con Ryan Reynolds al frente ha dominado la taquilla sin rival en los últimos quince días.



Esta cinta es una secuela de "Candyman" (1992) y tiene como protagonista a Yahya Abdul-Mateen II, un nombre en alza en Hollywood gracias a sus papeles en la serie "Watchmen" (2019) y la película "The Trial of the Chicago 7" (2020).



"Candyman" retoma la leyenda urbana del asesino que, si dices su nombre cinco veces frente a un espejo, aparece para acabar contigo.

Los éxitos de Peele

El cineasta Jordan Peele, que dio un golpe en la mesa con el fenómeno de "Get Out" (2017), es uno de los productores de esta película dirigida por Nia DaCosta ("Little Woods", 2018) y que entrelaza el terror con reflexiones sobre el racismo.



"Candyman" se retrasó en varias ocasiones por culpa de la pandemia y por el convencimiento de su directora de que tenía que estrenarse en la gran pantalla.

Hicimos 'Candyman' para que se viera en los cines... No solo por el espectáculo en sí mismo, sino porque esta película va de la comunidad y de cómo las historias nos dan forma a nosotros y dan forma al otro. Va sobre la experiencia colectiva del trauma y de la alegría, del sufrimiento y del triunfo, y de las historias que contamos alrededor de eso

Añadió.