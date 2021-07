El terrible accidente que Michelle Renaud sufrió en plena grabación de escena y que la envió al hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremendo susto se llevó la actriz protagónica de Televisa, Michelle Renaud, quien le confesó a Marco Antonio Regil que sufrió un terrible accidente en plena grabación de una telenovela y fue tan grave que tuvo que ir al hospital.

En el podcast de Regil en el que tocaron el tema de las cirugías estéticas y sus consecuencias, Michelle Renaud confesó al presentador de televisión que al inicio de su carrera le exigieron que se incrementara el busto, especialmente cuando consiguió su primer protagónico.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Destacó que las exigencias que les hace la televisión a las actrices y sus inseguridades personales, aceptó de inmediato someterse a una cirugía y ponerse implantes mamarios, pero por problemas de salud se los tuvo que quitar.

La actriz que en los últimos días ha estado en la mira de los medios después de rumorarse una posible reconciliación con su expareja, Danilo Carrera, platicó al exconductor de “100 Mexicanos Dijeron” que sufrió un terrible accidente mientras grababa una de sus escenas de telenovela.



FUE UNA EXPERIENCIA MUY DURA, ASEGURÓ RENAUD

Antes de someterse a la cirugía para el aumento de busto, Renaud destacó que la producción le había dicho que tenía un par de meses para recuperarse, por lo que decidió operarse, pero aparentemente la producción la engañó y adelantó los llamados.

Me opero y a las dos semanas me dicen: 'Mañana tienes llamado'. Y yo respondí: 'No puedo, tengo los drenajes'”, recordó Michelle, quien agregó que al productor no apreció importarle y aún así la habrían obligado a grabar.

Una vez en el set de grabación, la actriz destacó que le tocó realizar una escena de cama con su coprotagonista, de quien no dio su nombre así como tampoco el de la telenovela, pero recordó que lo que vivió fue prácticamente un infierno y la asustó mucho.

“Tenía una escena de cama, la primera en mi vida. Me abrocho el drenaje y empiezo a hacer la escena. Estoy con este actor que se portó increíble, le dije: 'No puedo mover los brazos, tú te tienes que mover para que no se note mi rigidez'. Él súper lindo”, indicó.

Michelle añadió que todo parecía estar bajo control y comenzaron las grabaciones, pero en algún momento su compañero le avisa que tenía una lesión en el área de la cirugía, causándole un gran susto.

“Me agarra y me empieza a decir: 'Vámonos, vámonos', y me saca del set a media escena: 'Mich, háblale a tu mamá, ¡te estás desangrando!'”, le dijo el actor.

Después de eso, quien fue la protagonista de “Quererlo Todo” continuó con los implantes por nueve años, pero aprendió a quererse tal y como es, y hace más de un año se retiró los implantes por cuestiones de salud.

“No hay nada más importante que la salud y esta sociedad nos ha enseñado que tenemos que tener ‘bubis’ para ser felices y la verdad es que no”, finalizó.