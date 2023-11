Melissa Barrera ha emitido un comunicado después de ser despedida de la franquicia 'Scream'

ESTADOS UNIDOS.- La noticia de que la franquicia de Scream despidió a la actriz mexicana Melissa Barrera, quien había protagonizado las últimas dos entregas, se volvió viral ayer.

La decisión se tomó después de que Barrera expresara su preocupación por el genocidio en Palestina. Uno de sus comentarios más destacados fue una historia de Instagram donde afirmaba que ella también provenía de un "país colonizado", haciendo referencia a la conquista española de México, y que, por ende, apoyaba la libertad de Palestina.

Las redes sociales se unieron en apoyo a la actriz mexicana, y rápidamente se anunció que Jenna Ortega, la otra protagonista de las películas, también había roto su contrato con la saga.

Hoy, Melissa emitió un comunicado a través de Instagram. En una historia con fondo negro y texto blanco, expresó lo siguiente:

En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas.

Luego, añadió que, como mexicana, siente la responsabilidad de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre los temas que le importan y prestar su voz a quienes no pueden. Agregó:

Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece igualdad de derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad.

Concluyó declarando que no cree que un grupo de personas sea representado por su líder y que no debería ser imposible criticar a cualquier gobierno. Añadió que reza para que no haya más muertes y que seguirá abogando por la paz. Así cerró su declaración:

El silencio no es una opción para mí.