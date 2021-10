El mexicalense Alan Slim será una especie de 'Robin Hood' en 'Malverde, el santo patrono'

Tijuana, BC.- Un personaje lleno de color, pero también de misterio es el que estará en la piel del actor Alan Slim, quien dará vida a Matías en “Malverde: el santo patrono”.

“Es un proyecto único entre muchos, por contar una historia de época, por el personaje que es, algo real e icónico como Malverde”, puntualizó.

El mexicalense, de 37 años, será un profesor que poco a poco se irá relacionando con el forajido de Jesús Malverde.

Mi personaje se llama Matías y está todo el tiempo de la mano de Malverde, una vez que se conozcan, donde tendrán una alianza muy fuerte y serán clave mutuamente para lograr sus objetivos”, indicó.

Alan Slim, una especie de Robin Hood

En entrevista vía telefónica, el actor compartió que uno de ellos es el poder ayudar al pueblo, como una especie de Robin Hood.

La historia que se desarrolla en San Blas, verá a un Matías infiltrado, que no se imaginan es un revolucionario, pero no tiene armas, sino que aporta conocimiento e ideas que siembra en la mente de los habitantes.

El proyecto que ya se transmite por Telemundo para Estados Unidos, podría asociarse con el narco, por considerarlo el Santo de las personas que se dedican al crimen organizado, pero es todo lo contrario.

“La historia de Malverde no tiene nada que ver con ello, sí hacía cosas, digamos ilegales, pero eran por un buen fin, es una ficción, tiene cosas que fueron reales, otras que quizá fueron mitos, no sabemos si pasaron o no, es una leyenda”, destacó Slim.

En la parte amorosa, Matías tendrá su enlace con el papel de Sofía Castro, quien da vida a Lucrecia, una historia que dará mucho de qué hablar.

A detalle

Alan Slim

Actor

Origen: Mexicali, BC

Edad; 37 años

Personaje: Matías

Serie: Malverde: el santo patrono