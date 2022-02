El medio tiempo del Super Bowl desata memes en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- En el Super Bowl LVI de este domingo se enfrentaron Los Ángeles y Cincinnati en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California y además del emocionante encuentro deportivo, algo que atrae no solo a los fans del futbol americano, sino a cualquiera interesado en la industria musical estadounidense es el show de medio tiempo, donde cada año se reúnen grandes figuras de la música para ofrecer un espectáculo inovidable.

Este año, fue el turno de las celebridades del rap de ser los protagonistas del famoso medio tiempo. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Bligue y Kendrick Lamar formaron parte de la presentación que impresionó a los espectadores. El primero en salir a escena fue Snoop Dogg, con la emblemática canción "Next Episode" junto a Dr. Dre. Minutos después se confirmó la presenia de 50 Cent, quien puso a todos a cantar "Its You Birthday", aunque fue una versión censurada para la televisión internacional.

��¡LAS MEJORES POSTALES QUE DEJÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL #SuperBowl ! Eminem al rescate, la dupla de Dr. Dre junto a Snoop Dogg y la aparición sorpresa del gran 50 Cent. ��:AFP pic.twitter.com/YwJlCjEKy5 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) February 14, 2022

Mary J. Blidge, la Reina del Hip Hop Soul, interpretó "Family Affair" y "No more Drama" antes del ingreso de Eminem, otra de las grandes estrellas que hizo cantar a los fanáticos de ambos equipos. En el punto álgido de la presentación, Dr. Dre comenzó a tocar el piano con el intro del "Still D.R.E", canción con la que concluyó el espectáculo mientras estaban subidos en una especie de casa rodantes dispuestas sobre el campo de juego.

Los cinco artistas juntos han ganado 44 premios Grammy, tan solo Eminem tiene 15, y han creado 22 álbumes convertidos en el número 1 del Billboard. El único artista que no ha obtenido ningún Grammy es Snoop Dogg a pesar de sus 17 nominaciones. El rapero fue denunciado esta semana por un supuesto abuso sexual ocurrido en 2013, hasta el momento se desconocen los detalles del caso.

���� | 50 Cent fue la sorpresa del show de medio tiempo del Super Bowl: pic.twitter.com/mYPVLs2nxE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 14, 2022

Los mejores memes por el show de medio tiempo

Como era de esperarse, los memes no faltaron, por medio de Twitter los espectadores expresaron su opnión por todo lo que ocurrió en el espectáculo. Desde la nostalgia por las canciones con las que muchos crecieron, hasta los bailes y la presentación de cabeza de 50 Cent, el medio tiempo se volvió tendencia con todos lo memes en la plataforma.

Los weyes que compraron sus boletos de espaldas al escenario viendo el Show de medio tiempo del #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/kmS4bMi8ww — Kylo Borrego v: (@BorregoKylo) February 14, 2022