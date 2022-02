A días del Super Bowl, Snoop Dogg es acusado de agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 9 de febrero se presentó una demanda anónima en la corte Federal de Los Ángeles en contra de Snoop Dogg y uno de sus socios, Bishop Don 'Magic' Juan, quienes fueron acusados de agresión sexual hacia una joven bailarina.

De acuerdo a distintos medios estadounidenses, fue durante el 29 de mayo de 2013 cuando una modelo, bailarina y actriz acudió a un concierto del rapero, para luego ser trasladarse a la casa del intéprete en contra de su voluntad y confesó que a la mañana siguiente, la forzaron a practicarle sexo oral hacia el socio del músico.

Según indicó la revista The Rolling Stones, que tuvieron acceso a los documentos legales, Donald Campbell, nombre completo de Bishop Don, le habría exigido que lo acompañara al estudio de grabación del programa "Snoop Dogg's Double G News Network", porque el rapero quería convertirla en la próxima "chica del clima".

Con intención de avanzar en su carrera y bajo la promesa de que tendría un papel importante en el show televiso, la modelo accedió visitar el estudio, pero jamás esperó que lo que sucedería ahí sería algo traumático para su vida, pues las celebridades habrían abusado de su situación de poder para obligarla a realizar actos sexuales en contra de su voluntad.

La mujer de la que se desconoce su nombre declaró que también la llevaron al estudio de Snoop Dogg, donde presuntamente el famoso la habría acorralado en un abrazo y una vez más la obligó a darle sexo oral. Además, la víctima señaló que al terminar, el intérprete de "Gin and Juice" comenzó a masturbarse y eyaculó sobre la parte superior de sus pechos y la parte inferior de su cuello.

Luego de unos minutos el acusado, visiblemente insatisfecho sexualmente procedió a masturbarse y eyacular en el pecho y cuello de la denunciante”, indica la declaración.

En dichos documentos recogidos por el medio estadounidense, la bailarina explicó que no quiso denunciar inmediatamente por miedo a las sobresalias que podría sufrir, ya que la mayoría de los trabajos en los que estaba involcurada estaban relacionadas con la trayectoria de Snoop Dogg.

Asimismo, se reveló que la víctima está demandando a Calvin Cordozar Broaudus, nombre del artista, y a Don 'Magic' Juan por agresión y asalto sexual, aunque los documentos también mencionan a las empresas Gerber & Co. Inc.; Broadus Collection, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y por último, Merry Jane Events, Inc.

De momento, el rapero conocido mundialmente no ha dado declaraciones al respecto y sus representantes negaron dichas acusaciones en su contra, mientras que millones de usuarios están consternados por la noticia, ya que el intérprete de "Sweat" se presentará el próximo 13 de febrero en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.