“Él me pegaba, abuela”: Chiquis Rivera confesó a Doña Rosa Saavedra que Lorenzo Méndez la golpeaba

LOS ÁNGELES, California.- Tras los rumores de que Chiquis Rivera había sido víctima de violencia doméstica por parte de Lorenzo Méndez, doña Rosa Saavedra confirmó que su nieta era golpeada por su exesposo y por eso lo dejó.

Hace un año que se supo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estaban tramitando su divorcio, el cual hasta la fecha no ha culminado, y la pareja tenía muy guardaditos los motivos por los cuales habían decidido separarse y sólo informaron que por diferencias irreconciliables.

Pero en julio pasado, Johnny López, el hermano menor de Chiquis, reveló públicamente que su excuñado había golpeado a su hermana Chiquis y que él había sido testigo, lo que causó gran polémica, tanto en redes sociales como en los medios.

Pero el jueves por la tarde, Rosa Saavedra, madre de Jenni y abuela de Chiquis, conformó que su nieta sufrió violencia doméstica durante su matrimonio con Lorenzo Méndez.

Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, reveló doña Rosa en un video de su canal de YouTube.