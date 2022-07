El 'look' de Eiza González que todas quieren

ESTADOS UNIDOS.- Eiza González es una de las actrices con más renombre en el país, desde hace un par de años que se encuentra robando la atención y miradas en Hollywood gracias a su trabajo y belleza.

La actriz se ha vuelto popular en el medio artístico debido a su talento en la pantalla chica y grande, incluso ha llegado a conquistar el corazón de algunos artistas reconocidos como fue el caso de Liam Hemsworth.

Desde hace unas horas que la joven actriz se ha vuelto tendencia en redes sociales por el cambio de ‘look’ que se realizó en su cabellera, al hacerse un fleco degrafilado que le permitió quitarse algunos años.

Por medio de su cuenta de Instagram, Eiza dio a conocer una serie de fotografías en las que aparece en un evento en Paris, pero en esta ocasión acudió con un fleco en la que se le pudo ver mucho más joven y elegante.



@giambattistavalliparis dream thank you so much for having me @giambattistavalli you’re so so special, I love you” escribió en una de sus explicaciones.