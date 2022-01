Eiza González aparece en Instagram "irreconocible"

ESTADOS UNIDOS.- Eiza González es de las pocas actrices mexicanas que se ha abierto camino en Hollywood, donde ha tenido la oportunidad de poder realizar distintos papeles para reconocidos proyectos de cine.

Además es una de las actrices con más activas en redes sociales, con el objetivo de mantener contacto e interacción con sus fanáticos, donde suele compartir de su vida personal y profesional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la artista mexicana publicó una fotografías en la que aparecía “irreconocible”, su rostro totalmente modificado que no se puede distinguir a siempre vista si es ella.

Y es que gracias al maquillaje, Eiza apareció totalmente transformada como si se tratara de algun “mounstro”, en la imagen se puede ver como realizaron con pintura su piel con textura y la boca totalmente llena de sangre.





Second one better home” se puede leer en la publicación.