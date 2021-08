El fuerte mensaje que Noelia escribió para Tanya Charry: “Me das asco”

MÉXICO.- Hace unas horas que Noelia compartió una publicación en Instagram donde aparecía al lado de Tanya Charry, conductora de “El Gordo y la Flaca”, y escribió que en un principio llegó a considerarla su amiga, pero después de haberla traicionado asegura sentir “asco” hacia su persona.

“Personas que se beben mi vino, se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza, y ‘vuelan’ en mi yate, y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos…Pendej* no soy y menos el que duerme conmigo, y las deslealtades tienen regalías”, escribió la intérprete de “Tú”.

La publicación sorprendió a todos sus seguidores y recibió todo tipo de comentarios antes de que retiraran la imagen de Instagram, pues posiblemente se denunció el post por el fuerte mensaje que decidió lanzar contra su “enemiga”.

Para concluir su crítica, la modelo erótica se proclamó “educada” por haber dejado pasar tiempo en decir la supuesta verdad, “deje que pasaran unos días, pero hoy no dejaré pasar un minuto más sin decirte a ti… ERES UNA DESLEAL Y ME DAS MÁS QUE ASCO...”, se leía en la descripción.

Varios usuarios de la plataforma expresaron su opinión y hubo quienes la apoyaban y otros que también la criticaron. Algunos internautas escribieron que “el karma llegaría para Tanya en algún punto” y que la artista conseguiría su recompensa por el mal que le hizo pasar la conductora.

Aseguran que el enojo de Noelia se debe a que Tanya Charry no la invitó a su boda

Durante la transmisión del programa "Chisme No Like", los conductores se tomaron un momento para hablar del ataque hacia la reportera y mencionaron que posiblemente el enojo se debió a que Noelia no fue invitada a la boda de Charry con Sebastián Jimenéz.

Sin embargo, hay quienes afirman que la rivalidad comenzó cuando la periodista entrevistó a la persona que infiltró el vídeo privado de la cantante, es por ello que llama "traidora" a Tanya Charry y hace referencia sobre la gente que se reúne con sus enemigos.

La publicación fue eliminada de Instagram por polítcas de la plataforma, pues Noelia estaría promoviendo el bullying cibernético. Ante esto, la modelo recalcó que era fácil denunciarla, pero nadie lo hizo cuando en el programa de "El Gordo y la Flaca" se habló sobre el vídeo íntimo de ella.