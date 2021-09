El "doble" de William Levy

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días el actor William Levy celebró la llegada de sus 41 años con un pequeño festejo en el que estuvo rodeado por sus familiares más cercanos y algunos amigos famosos que se encargaron de consentirlo y brindarle lo mejor en su vida.

Quien no pudo faltar para felicitarlo fue su hijo mayor, Christopher Levy que hasta le dedico un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde declaró que era el mejor papá que él podría tener.

Sin embargo lo que robó la atención de los fanáticos de la familia Levy, fue el gran parecido que comparte el menor y su padre, y es que entre más crece más se parece al artista.

41 y luciendo mejor que nunca!! ¡Feliz cumpleaños a los mejores! Te amo papá espero que hayas disfrutado tu día ... Gracias por todo lo que has hecho por mí y nuestra familia ... Te amo”, escribió el joven.

Christopher de 15 años obtuvo más de 170 mil 'me gusta' en la imagen donde aparece a lado William, mientras que sus fanáticas no se quedaron atrás e hicieron llegar halagos, piropos y felicitaciones, por supuesto no faltaron las comparaciones.

"Guapos", "me decido por los dos", "feliz cumpleaños", "que Dios lo siga bendiciendo", "bellos padre e hijo, millones de bendiciones", "el mejor papá", estos fueron algunos comentarios que se pueden leer en los comentarios.

Sigue los mismos pasos de su padre

William Levy y Elizabeth Gutiérrez desde muy jóvenes comenzaron su trayectoria artística y al parecer ese gusto ya fue heredado a su hijo, Christopher quien al parecer

quiere optar po el mismo camino.

Y es que cuando era un bebé llegó a salir en la telenovela "Acorralada", donde interpretó al hijo de uno de los protagonistas pero actualmente el joven está enfocado en su recuperación total después del accidente que tuvo el año pasado.

Con información de El Heraldo