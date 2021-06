El día que Johnny Depp grabó en México al lado de Salma Hayek

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de su carrera el camaleónico actor ha desarrollado personajes que han dejado en claro su versatilidad histriónica en varios países, los cuales incluso se han vuelto parte de la cultura popular como el "Joven manos de tijera" y el cínico pirata "Jack Sparrow".

Muchos han sido los actores que han compartido créditos con el ya no tan joven actor, pero fue a principios del 2000 que Depp trabajó en México grabando una película.

Fue en el 2003 cuando se estrenó a nivel internacional el largometraje "Once Upon a Time in México", la cual fue dirigida por Robert Rodríguez, director que ha destacado por su trabajo en películas como "Mini Espías", "Alita", entre otras.

Esta película reunió a un gran elenco entre ellos Antonio Banderas quien interpreta a El Mariachi, personaje principal de la historia; también en la cinta participan Willem Dafoe, Pedro Armendáriz Jr, Salma Hayek, así como Johnny Depp.

Johnny Depp dio vida a Sheldon Sands, quien es un agente de la CIA quien atrapa a El Mariachi, un asesino que ha dejado en el pasado su vida sus crímenes y vive tranquilamente en un pequeño pueblo.

Aunque El Mariachi es el personaje principal, Sheldon Sands tomará relevancia en la historia, ya que es gracias a él quien tiene todo un plan para que la película se desarrolle y podamos ver a otros artistas que también aparecieron en dicha producción.

Sin duda, "Once Upon A Time in México" no sólo logró reunir a Johnny Depp con Antonio Banderas y Salma Hayek, sino que también en la película participaron figuras como Danny Trejo, Rubén Blades, así como a Enrique Iglesias.

Algo a destacar de esta película, es que en ella se muestra una de las tradiciones más importantes de México: el día de muertos. Por si fuera poco, la mayoría del filme fue grabado en nuestro país en lugares como Querétaro, San Miguel de Allende, la ciudad de Guanajuato, así como San Felipe Torres Mochas.