El día que Inés Gómez Mont hizo berrinche y pateó una silla en un estudio de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Filtraron un video de Inés Gómez Mont en el que explota en contra de la producción de un programa y amenaza con llamarle a sus abogados, ya que supuestamente no pudieron conseguirle una agenda, según informó el periodista, Jorge Carbajal.

En las últimas semanas, Inés Gómez Mont ha estado en la mira de los medios de comunicación y las autoridades mexicanas, ya que supuestamente está prófuga de la justicia junto con su esposo Víctor Álvarez Puga, quien también está involucrado en varios delitos.

Durante la emisión del martes pasado del noticiero de espectáculos de YouTube, “En Shock Live”, el titular del programa revivió el momento en que la discípula de Pati Chapoy se puso furiosa con el “staff” de un programa de televisión y pateó una silla.

De acuerdo a lo dicho por Carbajal, la mujer, de 38 años de edad, se habría molestado porque pidió a la producción que le consiguieran una agenda.

Estaba en uno de sus programas conduciendo ella, muy a gusto. De repente pidió una agenda, que necesitaba una agenda. Yo creo que la señora, con todo el dinero del mundo y con toda la tecnología que debe tener en sus manos y en su casa, pues no sabe que en su teléfono tiene una agenda. A ver, están trabajando en una transmisión en vivo y tampoco van a andar buscando la agenda que quiere la señora y pues le dijeron: ‘Pues no, no tenemos agenda’”, platicó.