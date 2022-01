El antes y después de José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez se ha destacado en el medio artístico por su carisma y talento, además de ser uno de los hijos de dos grandes figuras del espectáculo Victoria Rufo y Eugenio Derbez.

El actor en más de una ocasión ha dejado en claro la buena relación, que ha mantenido con la actriz, quien se encargo de hacerse cargo de su hijo durante muchos años, debido a que no habría terminado en buenos términos con Eugenio.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de José Eduardo, que compartió una emotiva fotografía en el que aparece el antes y después, en el que aparece a lado de su madre, hace algunos años.

En un lado aparece el joven artista durante su niñez mientras que Victoria se encuentra abrazandolo por otro lado, mientras que está otra imagen donde ambos están ahora en la actualidad, intentando hacer la misma pose.

Y es que en alguna ocasión estuvo en tendencia en redes sociales donde muchas personas, hacían este tipo dinámica en la que publicaban una fotografía de su infancia y por otra parte una reciente hasta utilizando los mismos vestuarios.

En más de una ocasión José Eduardo ha sido comparado físicamente con su papá Eugenio, pero sus fanáticos le han hecho saber que mantiene un fuerte parecido a su madre, sobre todo por sus ojos.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus reacciones ante la imagen que compartió, haciendo llegar sus muestras de cariño y es que el artista suele mantener su vida personal y la relación que mantiene con su mamá en privado.

José Eduardo Derbez habló su experiencia con las drogas y alcohol

En el programa de ‘Miembros al Aire’ donde Jorge “el Burro Van Rankin” le cuestionó si era “mariguano” y el actor contestó que no, debido a que el cannnabis le hacía daño a su salud, sobre todo a su estómago y habló un poco de si situación.

"No, fíjate que no, me cae re mal al estómago, me acaba de pasar en Miami. Sí fue como una gomita o algo así y pues con un amigo le dije: ‘Güey, pues micha y micha’, porque yo no quería y mi amigo sí, porque a mí siempre me ha caído mal”, relató.