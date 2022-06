El antes y después de Erik Rubin, Mia y Nina Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubin aparte de ser grandes artistas, mantienen uno de los matrimonios más estables y sólidos del medio del espectáculo, ambos han permanecido juntos por más de 22 años.

La pareja actualmente se les ha visto muy enamorados y hasta disfrutando de los increíbles viajes que han llegado a compartir con sus dos hijas, Mia y Nina Rubín, ambas ya enfocadas en el mundo del entretenimiento.

Fue por medio de la cuenta de Instagram que la conductora publicó una fotografía del antes y después del cantante y sus dos hijas, en honor al festejo del Día del Padre.

En una de las imágenes aparecen Nina y Mia en su niñez dándole un beso en el cachete mientras que en la otra parte, aparece otra pero en la actualidad y en la misma pose pero evidentemente se ve el cambio que han tenido a través de los años.





Ayer, hoy y siempre… GRACIAS mi Peloncito… Jamás me cansaré de dar gracias a Dios porque tú eres el papá de nuestras hijas!! Por tu compromiso y amor desde antes que nacieran y desde su dulce llegada hasta el día de hoy… Gracias por ser su compañero de juegos y risas… Gracias por ser ejemplo de lucha, compromiso, profesionalismo y constancia para alcanzar sus sueños… Ser su apoyo, guía, consejero y maestro” fue parte d elo que escribió en la publicación.

Además Legarreta aprovechó para dejarle un emotivo mensaje al Erik donde reconoció su gran labor cómo papá el compromiso que ha tenido a través de los años y por siempre estar para ellas.

Los fanáticos del artista hicieron llegar sus felicitaciones y buenos deseos en la publicación: “felicidades”, “esas niñas son las más deseadas y queridas”, “feliz día Erick”, “que guapos son”, son algunos de los que se pueden leer.

Erick Rubín confesó que Andrea LEgarreta fue la primera en verle el “paquetaso”

Erick reaccionó a las declaraciones que habría hecho Andrea Legarreta sobre su “atributo” íntimo que ha hecho que su relación siga estable y más fuerte que nunca.



"Me contó Andrea, ya ves de repente un poquito de descuidos… yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije ‘bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?, el suspensorio, pero en esa función no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (pensando), no hay bronca, no se ve, y sí se veía” dijo el cantante.