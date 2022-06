Erik Rubín dice que Andrea Legarreta fue la primera que le vio el “paquetazo”

Ciudad de México.- El músico Erik Rubín se expresó respecto a las declaraciones que dio Andrea Legarreta sobre el aspecto íntimo que ha hecho que su matrimonio siga vigente.

Después de que la conductora de Hoy aseverar que fueron los 'atributos' la razón que mantiene la relación estable con el artista.

Rubín hablo con la prensa respecto al tema, especialmente por las imágenes que habría referenciado su esposa que fueron captadas en la obra 'José el soñador'

Me contó Andrea, ya ves de repente un poquito de descuidos… yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije ‘bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?, el suspensorio, pero en esa función no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (pensando), no hay bronca, no se ve, y sí se veía”