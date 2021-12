El antes y después de Adamari López

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López ha dado un radical cambio físico en el último año, gracias a sus rutinas de ejercicio y hábitos alimenticios, que la han llevado a perder muchísimo peso ahora lucir una de las figuras más envidiables.

Sin embargo la conductora ha recibido señalamientos y críticas de que supuestamente se habría sometido a una operación, para poder bajar tanto de peso, ya que muchos usuarios creen que es increíble el cambio que ha tenido.

Pero Adamari incluso ha llegado a publicar fotografías que se ha tomado en los últimos años, que el progreso fue lento, pero que en estos últimos 12 meses es cuando más se ha notado su pérdida de peso.

Por si fuera poco hubo fuertes rumores de que la también actriz pudiera haber estado tomando pastillas, pero ella dejó en claro que todo era falso y que en sus redes sociales podían ver todo el proceso que realizó para poder lucir tan delgada.

De hecho por medio de sus historias de Instagram, Adamari llegó a publicar imágenes de sus platillos, el cual estaba compuesto por un plato alto en proteína, con una porción de carne, ensalada de tomate con camarón y un poco de camote conocido.

Los usuarios llegaron a criticarla porque eran muy poca la porción, pero la artista dejó en claro que siempre ha estado monitoreada por un nutriologo quien es el que la guía y la ayuda en su nueva rutina de vida.

En alguna ocasión Adamari respondió ante todos los señalamientos que ha recibido durante todo este proceso y dejó en claro que todo ha sido a base de constancia y esfuerzo en su estilo de vida.

Ok. Ahora de lo que NO habla, es del tiempo que le ha tomado lograr sus metas,el trabajo que esto implica, la determinación, lágrimas, esfuerzo, obstáculos y mucho más y esto se logra con determinación, tiempo y dedicación” escribió la artista.



¿Por qué Adamari López se separó de Toni Acosta?

Fue por medio de una entrevista de ‘Al rojo vivo’ en el que se sinceró y habló un poco más de su vida personal, donde rveeló que había decidido separarse de Toni Acosta por su bien estar emocional.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar” reveló la conductora.