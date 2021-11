“El Canelo” Álvarez fue tundido en redes por pedir que quiten canción de Rauw Alejandro y que pongan una de Maná

LAS VEGAS, Nevada.- Ni el gran triunfo que tuvo el pasado fin des semana Saúl “El Canelo” Álvarez, en Las Vegas, lo salvó de la crítica de la opinión pública, al pedirle a su equipo de trabajo que quitara una canción de Alejandro Rauw mientras realizaba sus ejercicios.

Fue a través de un video que se filtró en redes sociales y que fue reposteado por @chamonic3, donde aparece el campeón mundial de boxeo realizando su estiramiento previo a la pelea con Caleb Plant, el sábado pasado, en Las Vegas, por la unificación de peso supermediano y del cual resultó triunfador.

En el clip se escucha de fondo el tema “Todo de Ti”, del cantante puertorriqueño, mientras el deportista realiza su estiramiento y pregunta que si quién traía esa música.

¿Quién trae la música? Pon de Maná, mijo, que falta de respeto”, expresó “El Canelo”.

Tras la filtración del video, hubo algunos internautas, en especial los fans de Rauw Alejandro, tundieron al boxeador por pedir que quitaran esa música, ya que la falta de respeto la cometía él hacia el artista.



“El Canelo” Álvarez no quiso ofender a Rauw Alejandro

Pero @chamonic3 explicó que los usuarios de las redes no entendieron lo que había sucedido, ya que “El Canelo” solo bromeaba porque el vocalista del grupo Maná estaba presente en el entrenamiento y no porque estaba criticando al cantante.

"Eso lo dijo porque Fher vocalista de Maná estaba ahí, no por que no le gustara, la canción ‘Todo de Ti’, de Rauw Alejandro. YO DIGO, y si no le gusta, ¿que tiene? No es obligación que te guste alguna música o canción”, escribió en el pie del video.

Como era de esperarse, muchos otros internautas defendieron la postura de “El Canelo”, quienes coincidieron con la influencer, ya que el deportista está en todo su derecho de decidir qué tipo de música le gusta escuchar y cuál no.