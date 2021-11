¿Se disculpó Caleb Plant por mentarle la madre al "Canelo"?

LAS VEGAS.-Hace unas semanas durante una conferencia de prensa en Los Ángeles para promocionar el combate, Caleb Plant y Saúl "Canelo" Álvarez llegaron a los golpes.

El mexicano aseguró que su rival le mentó la madre, y que por eso lo agredió.

Sin embargo, este sábado Plant le ofreció disculpas al "Canelo" y se cerró ese capítulo entre los dos.

"Eso queda en el ring"

"(Al terminar la pelea, Plant) me dijo que podía seguir, pero ya no lo dejaron. Le dije que no se avergonzara, porque es un buen peleador", afirmó Álvarez.

Te puede interesar: 'Canelo' Álvarez habla de su futuro tras vencer a Caleb Plant; ¿qué le espera para 2022?

"Después me dijo que se disculpaba por lo que dijo de mi mamá, que no era su intención", agregó el "Canelo". "Le dije que somos hombres y eso se queda en el ring".