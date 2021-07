El Burro Van Rankin tuvo un amorío con Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge “El Burro” Van Rankin acaba de causar revuelo en las redes sociales luego de revelar que tuvo un amorío con Andrea Legarreta.

El protagonista de “40 y 20” relató en el programa “Miembros al aire” que logró conquistar el corazón de la conductora de “Hoy” en una noche de fiesta hace varios años, cuando ella no estaba casada con Erik Rubín.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A la Legarreta también me la ligué en un antro. No conocía a mi querido Erik y yo le llegué, en dos segundos ya estaba bailando conmigo la p**che Legarreta”, relató.

EN POLÉMICA POR SAMMY PÉREZ

Por otro lado, los internautas también criticaron al locutor mexicano luego de dar sus condolencias por la muerte de Sammy Pérez.

Y es que los seguidores de las redes sociales lo tacharon de hipócrita, luego de un comentario que hizo al final de su video de luto dedicado al comediante mexicano.

"Mis condolencias. Un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen Sammy. Les mando saludos y seguimos grabando aquí la serie ´40 y 20´. Gracias”, expresó Van Rankin.

El Burro Van Rankin sobre Sammy pt1. pic.twitter.com/dOSFIdlQVV — María Ramírez (@MaraRam26289490) July 30, 2021

El mensaje quedó bien hasta ahí; Sin embargo, “El Burro” Van Rankin no se dio cuenta que seguía grabando cuando le hizo el siguiente comentario a la persona que estaba junto a él:

“Tenía que poner algo, si no me estaban diciendo que ´¿Por qué no dices algo?´, tanto que…”, dijo el conductor antes de que se detuviera el clip compartido en sus redes sociales.