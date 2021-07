Acusan a Jorge Van Rankin de "fingir" condolencia por muerte de Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO. – El locutor y conductor de radio y televisión mexicano, Jorge Van Rankin, se encuentra en medio de polémica luego de enviar sus condolencias para la familia y amigos cercanos del actor y comediante Sammy Pérez, quien lamentablemente perdió la batalla contra el Covid-19.



El conductor tomó su celular y comenzó a grabar, en el video expresó su pesar por la muerte de Sammy; Sin embargo, cuando tuvo que finalizar el video no lo hizo, por lo que sus palabras al “pensar” que había detenido el video fueron las causantes de la controversia.



"Mis condolencias. Un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen Sammy. Les mando saludos y seguimos grabando aquí la serie ´40 y 20´. Gracias”, expresó Van Rankin.



El mensaje quedó bien hasta ahí; Sin embargo, “El Burro” Van Rankin no se dio cuenta que seguía grabando cuando le hizo el siguiente comentario a la persona que estaba junto a él:



Tenía que poner algo, si no me estaban diciendo que ´¿Por qué no dices algo?´, tanto que…”, dijo el conductor antes de que se detuviera el clip compartido en sus redes sociales.