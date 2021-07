Miguel Luis, amigo incondicional de Sammy Pérez, se despide de él

CIUDAD DE MÉXICO.- La comunidad artística de México llora la muerte de Sammy Pérez, pero sin duda, uno de los que más sufren esta pérdida es su amigo incondicional Miguel Luis.

El también comediante se mostró muy afectado al enterarse que Sammy falleció la madrugada de este viernes tras sufrir un infarto, luego de varios días intubado por Covid-19 en el hospital.

En Instagram, compartió una esquela de Sammy, y un mensaje en el que expresaba su sentir por la pérdida del artista.

Hoy se fue al cielo mi hermano Sammy Pérez”, lamentó Miguel.

"ES COMO SI FUÉRAMOS HERMANOS": MIGUEL LUIS

Ambos comenzaron su amistad en el programa decomedia “XHDRBZ” que comenzó emisiones en 2002.

“(Eugenio Derbez) fue él quien nos unió, nos juntó para poder estar trabajando juntos. No es una amistad, es como si fuéramos hermanos, siempre nos apoyamos”, contó en una entrevista a “De Primera Mano”.

Apenas este jueves, Miguel Luis confesó que la noticia de la hospitalización de Sammy le cayo de sorpresa, ya que éste no sabía nada de su amigo desde hace diez días.

“Ya tiene más de 10 días que hablé con él por teléfono, estaba muy contento y de momento vi las redes sociales, y ahí apareció que estaba un poco malo, y dije ‘¿Cómo puede ser si hable apenas con él?’”, comentó.

“Quisiera saber dónde está. Si alguno de los fans nos está viendo, que me busque; yo voy a dar mis redes sociales para que me escriban y así poder estar en contacto. No me han querido decir nada, no sé qué pasa. Quiero saber dónde está mi compañero y en qué hospital. Únicamente tengo entendido que está en Colima”, dijo.