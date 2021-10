Eiza González regresa al cine al lado de Jake Gyllenhaal en la adaptación de "Ambulance"

ESTADOS UNIDOS.- Michael Bay ya está preparando su adaptación de "Ambulance", una exitosa película de 2005 que ahora tendrá como protagonistas a Eiza González, Jake Gyllenhaal y Yahya-Abdul Mateen II (Aquaman II, Candyman y Matrix 4).

De acurdo a información de Deadline, Michael Bay prefería mantener los detalles de la película en secreto, así que en un principio simplemente se reveló que se trataba de thrillers de acción con toques de los 90, con lo que se compara con películas como Speed y Bad Boys, además de que contaba con un guión que Hollywood ha estado buscando adaptar desde hace años y no se había logrado hasta que Bar llegó al proyecto.

Hace unos meses se dieron a conocer las primeras imágenes donde se puede apreciar a Jake Gyllenhall en el set. El actor también fue elegido para protagonizar la serie de HBO The Son con Denis Villeneuve como director (Qué también dirigió la nueva versión de Dune con Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac y Jason Mamoa).

Eiza González forma parte de esta adaptación de un éxito en taquilla de 2005

Te puede interesar: Eiza González presume su amor con Paul Rabil en redes sociales

En las imágenes se puede ver también a Eiza González en la parte trasera de la ambulancia, y aunque no se sabe mucho sobre la historia, se dice que tendrá el papel de una paramédico que que queda atrapada en la ambulancia después del robo.



¿De qué trata "Ambulance"?

De acuerdo a los reportes, este es un thriller que sigue a dos hermanos que se roban una ambulancia para poder escapar de un robo, el problema es que ninguno de los dos se molestó por ver la parte trasera de la ambulancia, descubriendo muy tarde que el paciente que fue a socorrer el equipo médico aún esta amarrado a la camilla.

La sinopsis dice que: En este thriller vertiginoso del director y productor Michael Bay, el veterano condecorado Will Sharp (ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II, Candyman, The Matrix Resurrections), desesperado por dinero para cubrir las facturas médicas de su esposa, pide ayuda a la única persona que conoce. no debería: su hermano adoptivo Danny (el nominado al Oscar Jake Gyllenhaal, Zodiac, Spider-Man: Far From Home). Danny, un criminal de carrera carismático, le ofrece una puntuación: el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles: 32 millones de dólares. Con la supervivencia de su esposa en juego, Will no puede decir que no.

Te puede interesar: Eiza González y su fabuloso look en París Fashion Week

Pero cuando su escapada sale espectacularmente mal, los hermanos desesperados secuestran una ambulancia con un policía herido aferrado a la vida y el EMT Cam Thompson (Eiza González, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Baby Driver) a bordo. En una persecución a alta velocidad que nunca se detiene, Will y Danny deben evadir una respuesta policial masiva en toda la ciudad, mantener vivos a sus rehenes y, de alguna manera, tratar de no matarse entre sí, todo mientras ejecutan el escape más loco que Los Ángeles haya visto.

El estreno de esta nueva propuesta para cine se espera llegue a las salas para su exhibición a partir del 18 de febrero del 2022.