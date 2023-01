Edwin Luna compartió conmovedor video de Kimberly Flores en el hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ más populares del medio del espectáculo, en más de una ocasión ha sido protagonista de un sin fin de polémicas.

Hace unos días Kim reveló compartió en sus redes sociales que tendría que ser sometida a una cirugía debido a una hernia umbilica que tenía desde hace unos años tendrían que sacarla.

Flores reveló que tendrían que extraerla debido a que ya le causaba molestia sobre todo a la hora de hacer ejercicio o causar peso y esto en un futuro pudiera ocasionarle problemas.

Sin embargo en este proceso estuvo acompañada por su esposo el cantante Edwin Luna que compartió un emotivo video, donde se puede ver a Kim desde el hospital mientras la atendía.

#TeAmo tanto @kimfloresgz en las buenas y en las malas, ya te extraño y me voy saliendo. Muy pronto estarás recuperada con favor de Dios. Nos vemos en unos días mi cielo #amor #family #ElAmorDeMiVida” se puede leer en la publicación.

Además Edwin compartió un momento en el que se encontraba dándole comida a su esposa mientras ella le platicaba al parecer de un sueño, sin embargo Kim ya fue dada de alta del hospital.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “recuperate pronto Kimberly”, “el amor de su vida dijo que linda”, “pronta recuperación”, “que bonita pareja”,"ojalá te encuentras bien Kim".

Kimberly Flores se reencuentra con su hermano después de 16 años

Por supuesto Kim compartió el emotivo video en el que llegando al aeropuerto su hermano la recibió con un abrazo y hasta llegó a las lágrimas después de que no pudiera tener contacto con él tanto tiempo.

"16 años sin verte hermano , no sabes cómo me sentí y Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de volverte a ver y que papá nos vea juntos te amo hermano , solo me falta Roberto y Edwin para estar completa como cuando estábamos niños” comentó la influencer.