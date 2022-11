Kimberly Flores se reencuentra con su hermano después de 16 años sin verse

MIAMI.- Kimberly Flores en los últimos años se ha posicionado como una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en redes sociales, sin duda desde sus distintas participaciones tan polémicas en los realitys se ha ganado el corazón de cada uno de sus fanáticos.

Además la también modelo suele compartir en redes sociales parte de su vida personal, sobre todo el matrimonio que vive a lado del cantante Edwin Luna quien se ha convertido en una fuente de apoyo en su carrera.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en el que dejó ver el reencuentro que tuvo con su hermano después de 16 años sin poderlo ver, además que también apareció su padre.

Por supuesto Kim compartió el emotivo video en el que llegando al aeropuerto su hermano la recibió con un abrazo y hasta llegó a las lágrimas después de que no pudiera tener contacto con él tanto tiempo.

16 años sin verte hermano , no sabes cómo me sentí y Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de volverte a ver y que papá nos vea juntos te amo hermano , solo me falta Roberto y Edwin para estar completa como cuando estábamos niños” comentó la influencer.