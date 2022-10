Eduin Caz se drogó y creyó que sus fans le querían pegar

Tijuana, Baja California.- El cantante Eduin Caz de Grupo Firme confesó consumió una droga en forma de gomitas durante la pelea del Canelo vs Golovkin en Las Vegas.

Aunque aclaró no ser consumidor de esta sustancia, decidió experimentar en esta ocasión pero si aclaró que al alcohol no le dice "no".

No uso drogas, no es lo mío y no se me da, la borrachera bienvenida pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’ traía unas gomitas y me dio una"

dijo para Nicky Jam.

Eduin pensaba sus fans le querían pegar

Sobre el momento compartió: “Como a la media hora ya miraba como cien gentes paradas esperándome para una foto y en mi mente decía yo: ¿Me van a pegar o qué? Me levanté y arranqué corriendo entre las maquinitas, yo andaba en otro mundo, me sentía en "The Walking Dead". No lo volvería a hacer”.

Actualmente, el cantante se encuentra promocionando su siguiente concierto en la ciudad de Tijuana para el 5 de noviembre en el Estadio Caliente.